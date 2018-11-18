12. adam zirvede

Önemli spor sitelerinden worldfootball.net, Avrupa liglerindeki seyirci ortalamasıyla ilgili detaylı bir haber yaptı. En yüksek seyirci ortalamasına sahip takımların çıkarıldığı listede iki de Türk takımı yer aldı. İlk 50'nin açıklandığı sıralamada Fenerbahçe 45. sırayı alırken, ezeli rakibi Galatasaray ise 48.'likte kaldı. Türkiye'de en yüksek taraftara oynayan sarı-lacivertlilerin 36 bin 675 ortalamayla maçlara çıktığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların ise bu sezon 34 bin 40 taraftar ortalamasına oynadığı kaydedildi. Listenin zirvesinde ise Almanya'da şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmunt yer alıyor. Alman ekibi 80 bin 133 ortalamasıyla listenin ilk sırasında bulunuyor .