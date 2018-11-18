12. adam zirvede
Türk takımları arasında bu sezon en fazla seyirciye oynayan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri ezeli rakibi G.Saray takip etti
Önemli spor sitelerinden worldfootball.net, Avrupa liglerindeki seyirci ortalamasıyla ilgili detaylı bir haber yaptı. En yüksek seyirci ortalamasına sahip takımların çıkarıldığı listede iki de Türk takımı yer aldı. İlk 50'nin açıklandığı sıralamada Fenerbahçe 45. sırayı alırken, ezeli rakibi Galatasaray ise 48.'likte kaldı. Türkiye'de en yüksek taraftara oynayan sarı-lacivertlilerin 36 bin 675 ortalamayla maçlara çıktığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların ise bu sezon 34 bin 40 taraftar ortalamasına oynadığı kaydedildi. Listenin zirvesinde ise Almanya'da şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmunt yer alıyor. Alman ekibi 80 bin 133 ortalamasıyla listenin ilk sırasında bulunuyor .
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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