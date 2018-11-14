Cocu'dan Valbuena açıklaması! – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Cocu'dan Valbuena açıklaması!

    Cocu'dan Valbuena açıklaması!

    Phillip Cocu, görev yaptığı dönemde forma vermediği futbolcuyu böyle övdü

    'deki görevine son verilen Cocu, sarı-lacivertli kulüp hakkında açıklama yaptı. Beyaz TV'ye konuşan Hollandalı, hedeflerine ulaşamadığı için üzgün olduğunu kaydetti. Cocu'nun en ilginç açıklaması ise görev yaptığı dönemde hiç forma şansı vermediği Valbuena'yı övmek oldu. Cocu, oyuncunun perfonmansı ile ilgili bir soruya "Çok iyi bir futbolcu" cevabını verdi. Yönetime herhangi bir kırgınlığı olmadığını belirten Cocu, "Bu muhteşem camiadan ayrıldığım için üzgünüm. F.Bahçe ile planlarım, hayallerim uzun vadeliydi. harika bir lider. F.Bahçe'ye gelmemdeki etken onun vizyonuydu" diye konuştu.

    'ERWİN'E BOL ŞANS'
    'den tekrar teklif gelmesi halinde kesin bir cevap veremeyeceğini söyleyen Cocu, için "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" dedi. Tecrübeli hoca, Koeman'la ilgili "Şansı bol olsun" derken, şampiyonluk yolunda kalbinin F.Bahçe ile olduğunu söyledi.

    1. 14.11.2018
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