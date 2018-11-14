Cocu'dan Valbuena açıklaması!
Phillip Cocu, görev yaptığı dönemde forma vermediği Fransız futbolcuyu böyle övdü
Fenerbahçe'deki görevine son verilen Cocu, sarı-lacivertli kulüp hakkında açıklama yaptı. Beyaz TV'ye konuşan Hollandalı, hedeflerine ulaşamadığı için üzgün olduğunu kaydetti. Cocu'nun en ilginç açıklaması ise görev yaptığı dönemde hiç forma şansı vermediği Valbuena'yı övmek oldu. Cocu, Fransız oyuncunun perfonmansı ile ilgili bir soruya "Çok iyi bir futbolcu" cevabını verdi. Yönetime herhangi bir kırgınlığı olmadığını belirten Cocu, "Bu muhteşem camiadan ayrıldığım için üzgünüm. F.Bahçe ile planlarım, hayallerim uzun vadeliydi. Ali Koç harika bir lider. F.Bahçe'ye gelmemdeki etken onun vizyonuydu" diye konuştu.
'ERWİN'E BOL ŞANS'
Türkiye'den tekrar teklif gelmesi halinde kesin bir cevap veremeyeceğini söyleyen Cocu, İstanbul için "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" dedi. Tecrübeli hoca, Koeman'la ilgili "Şansı bol olsun" derken, şampiyonluk yolunda kalbinin F.Bahçe ile olduğunu söyledi.
- 14.11.2018
-
Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Cocu'dan Valbuena açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.