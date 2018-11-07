Hein Vanhaezebrouck: “Hata yapma niyetimiz yok"
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Anderlecht’te Teknik Direktör Hein Vanhaezebrouck, karşılaşma öncesinde konuştu.
"Hata yapma niyetimiz yok"
Geride kalan 3 grup maçında çok hata yaptıklarını söyleyen Vanhaezebrouck, "Sonuçta hata yapmaya devam etme niyetimiz yok. Artık bu hataları bir kenara bırakırsak daha çok opsiyonumuz olabilir ve belki sürpriz yapabiliriz. Futbolu ve Avrupa futbolunu çok iyi biliyorum. Biz sürpriz yaparsak, ilk kez sürpriz ortaya çıkmış olmaz. Liverpool'un dün kaybetmesi öngörülen bir durum değildi. Futbolda her şey mümkün. Öncelikle herkese hediye vermeyi sonlandırmak gerekiyor. Burada 0-0'da kalırsak iyi olur ve 1 gol atmamız da mümkün. Öyle 3-4 gol beklemeyin. Burada bunu yapmak zor" dedi. Sistem değişikliğiyle ilgili olarak oyuncuların istemesi durumunda sistemi değiştirebileceğini ifade eden Vanhaezebrouck, Belçika takımlarının Avrupa'da başarılı olmasını dileyerek, "Club Brugge'ün kazanması adına mutluyum. Avrupa'da 3 puan almak kat sayılar için güzel. Belçika futbolu için böyle puanlar kazanmaya çalışacağız. Böylece bir süre daha Avrupa kat sayısı yüksek kalabilir. Unutmamak gerekir ki, bu kat sayı düşerse Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kaybedebiliriz" açıklamasını yaptı. Vanhaezebrouck son olarak sakatlıklarla ilgili bilgi verdi.
Sebastiaan Bornauw: "Kazanmaya çalışacağız"
Fenerbahçe deplasmanının çok ateşli bir atmosfer olduğu konusunda konuşan Anderlecht'in savunma oyuncusu Sebastian Bornauw, "Kafamızı karıştıracak bir durum yok. Böyle atmosferlerde oynamak için futbolcu oldum ve iyi oynamak istiyorum" dedi. Takımın sistemiyle ilgili de konuşan Bornauw, "Futbolcular olarak esnek olmalıyız, her sistemde her dizilişte oynayabilmeliyiz. Daha çok ortaya top yapacağımızı düşünüyorum. Bunun dışında değişen bir şey olmayacaktır" diye konuştu. Son olarak Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu sözlerine ekleyen Bornauw, "Fenerbahçe iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Biz kendimize bakacağız. Stat dolu ya da boş olsun biz kazanmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
- 7.11.2018 18:56
- Güncelleme: 7.11.2018 19:00
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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