PFDK Fenerbahçe 'ye ağır para cezası kesti. Ankaragücü maçındaki "çirkin ve kötü tezahürattan" dolayı 100 bin lira para cezası uygulanan sarı-lacivertli kulübe, maç sonrası röportaja katılım sağlanmamasından dolayı 20 bin liralık ceza kesti. Kurul ayrıca Fenerium Alt B, C; Maraton Alt C, D, E, F, G; Migros D, E, L, M; Spor Toto C, D, E, F, K, L, M, N blokta oturan seyircilerin elektronik kartlarını bir maçlığına bloke etti.