Fenerbahçe’ye 120 bin TL ceza – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    ’ye 120 bin TL ceza

    Fenerbahçe’ye 120 bin TL ceza
    PFDK, 'ye ağır para cezası kesti. Ankaragücü maçındaki "çirkin ve kötü tezahürattan" dolayı 100 bin lira para cezası uygulanan sarı-lacivertli kulübe, maç sonrası röportaja katılım sağlanmamasından dolayı 20 bin liralık ceza kesti. Kurul ayrıca Fenerium Alt B, C; Maraton Alt C, D, E, F, G; Migros D, E, L, M; C, D, E, F, K, L, M, N blokta oturan seyircilerin elektronik kartlarını bir maçlığına bloke etti.
    1. 2.11.2018
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