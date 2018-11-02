Alper Potuk sürprizi – Fotomaç – 02 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    sürprizi

    Alper Potuk sürprizi
    Bu sezon kulübeden çıkamayan , derbide sürpriz bir şekilde ilk 11'de görev yapabilir. Antrenör Erwin Koeman'ın, derbi tecrübesi nedeniyle Alper'i zorlu maçta tercih edebileceği öğrenildi. Forvette ise 'nun adı öne çıktı. F.Bahçe'de cezalı Slimani'nin yanı sıra sakatlıkları süren , , ve Oğuz Kaan, derbide yok.
    1. 2.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alper Potuk sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN