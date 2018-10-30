Phillip Cocu'yu Damien Comolli bitirdi!
Milli arada Comolli, Cocu’ya ‘G.Saray’a kaybedersen seninle yolları ayıracağız” dedi. Cocu bununla dağılınca Ankaragücü sonu oldu.
Phillip Cocu'nun gönderilme sürecine kadar uzanan serüvende ilginç gelişmeler ya- şandı. Hollandalı çalıştırıcının gönderilmesi konusu 8. haftada oynanan ve golsüz berabere biten Başakşehir maçı sonrası ciddi ciddi düşünülmeye başlandı. Milli takım arasında Sportif Direktör Comolli, morali zaten bozuk olan Cocu ile bir toplantı yaptı. Yapılan bu toplantıda Fransız Sportif Direktör Damien Comolli, Phillip Cocu'ya "Galatasaray derbisini kaybedersen seninle yolları ayıracağız" ifadesini kullandı.
KADROYA KARIŞTILAR
Cocu, bu açıklama sonrası takım üzerindeki tüm otoritesini kaybetti. Hollandalı çalıştırıcının kadro tercihleri konusunda da yönetim ve Comolli tarafından da tavsiyeler verilmeye başlandı. Anderlecht geri dönüşü takımdaki m negatifliği dağıtsa da Ankaragücü yenilgisi Sarı-Lacivertli yönetimin Cocu'yu gönderme operasyonunu hızlandırmış oldu. (Akşam)
- 30.10.2018 11:40
- Güncelleme: 30.10.2018 11:47
-
Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
-
Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
-
Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
Phillip Cocu'yu Damien Comolli bitirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.