Phillip Cocu'yu Damien Comolli bitirdi! – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'yu Damien Comolli bitirdi!

    <a href="/index/phillip-cocu?id=0b94477f-0514-4339-9026-64a3527fe6d1" class="" rel="tag">Phillip Cocu</a>'yu Damien Comolli bitirdi!

    Milli arada Comolli, Cocu’ya ‘G.Saray’a kaybedersen seninle yolları ayıracağız” dedi. Cocu bununla dağılınca sonu oldu.

    'nun gönderilme sürecine kadar uzanan serüvende ilginç gelişmeler ya- şandı. çalıştırıcının gönderilmesi konusu 8. haftada oynanan ve golsüz berabere biten maçı sonrası ciddi ciddi düşünülmeye başlandı. Milli takım arasında Sportif Direktör Comolli, morali zaten bozuk olan Cocu ile bir toplantı yaptı. Yapılan bu toplantıda Fransız Sportif Direktör Damien Comolli, 'ya " derbisini kaybedersen seninle yolları ayıracağız" ifadesini kullandı.

    KADROYA KARIŞTILAR
    Cocu, bu açıklama sonrası takım üzerindeki tüm otoritesini kaybetti. çalıştırıcının kadro tercihleri konusunda da yönetim ve Comolli tarafından da tavsiyeler verilmeye başlandı. Anderlecht geri dönüşü takımdaki m negatifliği dağıtsa da yenilgisi Sarı-Lacivertli yönetimin Cocu'yu gönderme operasyonunu hızlandırmış oldu. (Akşam)

    1. 30.10.2018 11:40
    2. Güncelleme: 30.10.2018 11:47
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