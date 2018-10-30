Son 20 yılın en kötüsü!

Kanarya'dan kovulan Hollandalı hoca sadece 0.90 puan ortalaması tutturdu. Cocu böylece tarihin en kötüsü olan Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Gheorghe Hagi'den bu kötü unvanı devraldı

30 Ekim 2018 Salı, 00:48:08 Güncelleme: 00:57:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





