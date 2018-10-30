Son 20 yılın en kötüsü! - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Son 20 yılın en kötüsü!

    Kanarya'dan kovulan Hollandalı hoca sadece 0.90 puan ortalaması tutturdu. Cocu böylece tarihin en kötüsü olan Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Gheorghe Hagi'den bu kötü unvanı devraldı
    30 Ekim 2018 Salı, 00:48:08 Güncelleme: 00:57:00
    Son 20 yılın en kötüsü!

    Süper Lig'de geride kalan 10. hafta Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe, teknik direktörü Phillip Cocu'yu göndermişti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Son 20 yılın en kötüsü!

    Büyük umutlarla geldiği Kanarya ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı çalıştırıcının, İstanbul kariyeri sadece 3 ay sürdü.

    Son 20 yılın en kötüsü!

    Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü günlerini yaşatan 48 yaşındaki çalıştırıcının istatistikleri de adeta yerlerde sürünüyor.

    Son 20 yılın en kötüsü!

    Cocu, Üç Büyükleri çalıştıran teknik adamlar arasında en düşük puan ortalaması tutturan hoca oldu.

    Son 20 yılın en kötüsü!

    Fenerbahçe, Cocu yönetiminde 10 maçta sadece 9 puan toplayabildi. Hollandalı çalıştırıcı sadece 0.90 puan ortalaması tutturdu.

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