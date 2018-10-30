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Son 20 yılın en kötüsü!
Kanarya'dan kovulan Hollandalı hoca sadece 0.90 puan ortalaması tutturdu. Cocu böylece tarihin en kötüsü olan Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Gheorghe Hagi'den bu kötü unvanı devraldı
30 Ekim 2018 Salı, 00:48:08
Güncelleme: 00:57:00
Süper Lig'de geride kalan 10. hafta Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe, teknik direktörü Phillip Cocu'yu göndermişti.
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Büyük umutlarla geldiği Kanarya ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı çalıştırıcının, İstanbul kariyeri sadece 3 ay sürdü.
Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü günlerini yaşatan 48 yaşındaki çalıştırıcının istatistikleri de adeta yerlerde sürünüyor.
Cocu, Üç Büyükleri çalıştıran teknik adamlar arasında en düşük puan ortalaması tutturan hoca oldu.
Fenerbahçe, Cocu yönetiminde 10 maçta sadece 9 puan toplayabildi. Hollandalı çalıştırıcı sadece 0.90 puan ortalaması tutturdu.