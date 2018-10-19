Ayew iddialı konuştu!
Fenerbahçeli Ayew, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu
Takım içinde olumlu şeyler yaşandığını ve bu tabloyu bozmayı düşünmediklerini sözlerine ekleyen Ayew, "Taraftarımızı ve bizim için büyük fedakarlıklar yapan başkanımızı ve yönetimimizi yeterince üzdük. Üst üste galibiyetler alarak alt sıralardan kurtulmalıyız. Zira puan cetvelindeki yerimiz bize hiç yakışmıyor. Bunu düzeltmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldız, son söz olarak zirveyle olan 10 puan farkın önemli olduğunu belirtirken, "Bu farkı kısa sürede 4'e, 5'e düşürmemiz lazım. Bunu başaracağız, başarmak zorundayız. Herkes buna inanıyor" sözlerini kullandı.
HERKESLE ARASI İYİ
Takımın saha içi liderlerinden olan Ayew, arkadaşlarıyla saha dışında da iyi bir ilişkiye sahip.
SLIMANI ZORLAŞTI
İslam Slimani'nin Sivas'taki zorlu mücadelede oynama şansı azaldı. Sağ uyluk arka kas sakatlığı yaşayan Cezayirli golcünün dünkü idmana katılması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Slimani, özel program uyguluyor
NEŞELİ İDMAN
Sivas maçı hazırlıklarını sürdüren Kanarya, dün oldukça neşeli bir idman gerçekleştirdi. Herkesin yüzü gülerken, futbolcular sık sık birbirleriyle şakalaştı. Pas organizasyonuyla başlayıp dar alanda hücum-defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
- 19.10.2018
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Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Toplam 1
Yorum
seyirci fb nin gs yi yennerek prestij kazanmasın
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Galatasaray Kulübünden üyelik açıklaması
Toplam 1
Yorum
gercek Galatasaray Lisesi öğrencileri ve mezunları bu kulübün en müstesna insan kaynağını oluşturmaktadır.Lisedir Galatasaray..
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Galatasaray'da Onyekuru, Belhanda ve Rodrigues Bursaspor maçında yok
Toplam 1
Yorum
CELAL MUSLERA MARIANO MAICON OZAN OMER FERNANDO NDIYAE FEGHOLI MUGDAT SINAN EREN
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