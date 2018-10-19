Ayew iddialı konuştu! – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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HEPSİ
    19 Ekim 2018, Cuma
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    Ayew iddialı konuştu!

    Ayew iddialı konuştu!

    Fenerbahçeli Ayew, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu

    Andre Ayew, maçını kazanıp morallerini iyice yükselteceklerini, taraftarlara da iyi bir hediye vereceklerini söyledi. maçında ortaya koydukları futbolun umut verici olduğunu belirten Ganalı hücum oyuncusu, "Milli arada iyi çalışarak kendimizi daha da geliştirdik. Ger çekten çok özel çalışmalar yaptık. Savunmada ve hücumda artık yeni planlarımız var. maçında sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Bundan sonra işlerin daha yolunda gideceğini tahmin ediyorum. Umarım artık kötü günler geride kalmıştır" diye konuştu.

    Takım içinde olumlu şeyler yaşandığını ve bu tabloyu bozmayı düşünmediklerini sözlerine ekleyen Ayew, "Taraftarımızı ve bizim için büyük fedakarlıklar yapan başkanımızı ve yönetimimizi yeterince üzdük. Üst üste galibiyetler alarak alt sıralardan kurtulmalıyız. Zira puan cetvelindeki yerimiz bize hiç yakışmıyor. Bunu düzeltmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldız, son söz olarak zirveyle olan 10 puan farkın önemli olduğunu belirtirken, "Bu farkı kısa sürede 4'e, 5'e düşürmemiz lazım. Bunu başaracağız, başarmak zorundayız. Herkes buna inanıyor" sözlerini kullandı.

    HERKESLE ARASI İYİ
    Takımın saha içi liderlerinden olan Ayew, arkadaşlarıyla saha dışında da iyi bir ilişkiye sahip.

    SLIMANI ZORLAŞTI
    İslam Slimani'nin Sivas'taki zorlu mücadelede oynama şansı azaldı. Sağ uyluk arka kas sakatlığı yaşayan Cezayirli golcünün dünkü idmana katılması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Slimani, özel program uyguluyor

    NEŞELİ İDMAN
    Sivas maçı hazırlıklarını sürdüren Kanarya, dün oldukça neşeli bir idman gerçekleştirdi. Herkesin yüzü gülerken, futbolcular sık sık birbirleriyle şakalaştı. Pas organizasyonuyla başlayıp dar alanda hücum-defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
    1. 19.10.2018
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