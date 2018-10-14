Türk Telekom: 72 - Fenerbahçe: 80
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe, Türk Telekom'u deplasmanda 80-72 mağlup etti.
Bu sonuçla Türk Telekom Basketbol Takımı, ligdeki ikinci maçından mağlubiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise ikinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de Vesely, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Türk Telekom'da da 20 sayı bulan Sylven Landesberg maçın en skorer ismi oldu.
- 14.10.2018 17:36
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