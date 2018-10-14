Türk Telekom: 72 - Fenerbahçe: 80 – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    : 72 - : 80

    <a href="/index/turk-telekom?id=823fd4db-1343-4cc1-9ea1-5be656b7e605" class="" rel="tag">Türk Telekom</a>: 72 - <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>: 80

    Tahincioğlu Süper Ligi’nin 2. haftasında , 'u deplasmanda 80-72 mağlup etti.

    Tahincioğlu Süper Ligi'nin 2. haftasında lige bu sezon yükselen ve Türkiye'yi 7Days EuroCup'ta da temsil eden , evinde son şampiyon Basketbol'u ağırladı. İlk periyota iyi başlayan , ilk 10 dakikayı 19-22 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan , geriden gelerek ilk yarıyı 37-31 önde bitirdi. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Fenerbahçe, 55-57'lik skorla öne geçti. Türk Telekom, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 72-80 mağlup ayrıldı.

    Bu sonuçla Türk Telekom Basketbol Takımı, ligdeki ikinci maçından mağlubiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise ikinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de Vesely, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Türk Telekom'da da 20 sayı bulan Sylven Landesberg maçın en skorer ismi oldu.
    1. 14.10.2018 17:36
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