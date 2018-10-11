Fenerbahçe'den Jailson açıklaması – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'den açıklaması

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/jailson?id=4344d956-01f0-4c4b-8bef-c85830b37086" class="" rel="tag">Jailson</a> açıklaması

    Kulübü, ile ilgili çıkan haberlerden dolayı bir açıklama yayınladı.

    Kulübü, ile ilgili çıkan haberlerden dolayı bir açıklama yayınladı.

    İşte 'nin yaptığı açıklama:

    '''u takıma aldığımızda gerekli tüm sağlık testlerine girdi ve hepsinden olumlu sonuç aldık. Kendisinin sağlık bakımından bir sorunu bulunmamaktadır. Gazetelerde çıkan haberlerin bir gerçekçiliği yoktur. Bununla birlikte Jailson'ın maçındaki toplam koşu mesafesi 10.932 metre olmuştur. Bu maçtan sadece 3 gün sonraki maçında toplam koşu mesafesi ise 11.119m oldu. Bu maçta takımın en çok koşan 2. oyuncusu oldu. maçı ile maçı arasında sadece 3 gün toparlanma süresi de göze alındığında ortaya konulan iddiaya somut kanıtlarıyla da net bir cevap olmuştur''

    1. 11.10.2018 21:10
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