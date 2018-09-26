Eleştiriler normal – Fotomaç – 26 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Eleştiriler normal

    Eleştiriler normal
    Derbide sakat Skrtel'in yerine forma giyen Diego Reyes, "Hakkımda bazı olumsuz yorumlar çıkıyor. Gayet normal bir şey bu, herkes yapabilir. Ancak biraz daha krediye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum" dedi. Uyum dönemini atlatmaya başladığını sözlerine ekleyen Meksikalı stoper, "Takım olarak da zor bir dönemdeyiz. Ama biliyorum ki zor günleri atlatacağız, her şey daha güzel olacak" dedi.
    1. 26.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eleştiriler normal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN