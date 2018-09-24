Rıdvan Dilmen: "Vasat Beşiktaş 1-0 önde"
Usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin öncesinde ve devre arasında değerlendirmelerde bulundu.
-"Ben olsam bugün Volkan Demirel'i tercih ederdim. 4 gol yemiş, demoralize olmuş bir kaleciyle başlıyor Fenerbahçe."
-"Ben olsam da Tolgay'ı mutlaka oynatırdım. Atiba'yı oynatmazdım. Tolgay'ı oynatırdım.
-"Maç Vodafone Park'ta olsaydı. Love veya Larin oynardı. Orta sahada ise Atiba olmadan oynayabilirdi. İlk kadrolara baktığımda Oğuzhan'ın olmaması şaşırtmıştı. Hoca Oğuzhan'ı kötüyken bile oynatıyordu. İyiyken oynatmaması garip olurdu. Oğuzhan sakat mı diye düşünürken hata yapmamış hoca."
-Cocu bütün planını kazanmak için kurmuş. Slimani, Ayew, Benzia sahada. Yalnız Fenerbahçe'nin merkezi Beşiktaş'ın avantajına. Reyes ve Roman arkaya koşularda sıkıntı yaşayabilir. Hocanın kafasındaki en büyük şey... Orta sahayı kapatıp, yetenekli oyuncuları ve Oğuzhan'ın toplarıyla gol bulmak.
-"Şenol Güneş'in bütün hedefi orta sahayı biraz daha sertleştirmek olmuş. O yüzden Atiba'nın ölüsüne razı olmuş."
DEVRE ARASI YORUMLARI
"-9. maçın ilk yarısını oynayan Roman'ın 0 sarı kartı var ve her maç gol yiyorsun. Türkiye'nin en yumuşak savunması Fenerbahçe'nin savunması."
-"Atiba ve Oğuzhan kötü. Lens iyi değil. Quaresma vasat, Caner vasat. Vasat Beşiktaş 1-0 önde ilk yarı."
-"Babel müthiş bir gol attı ve bir anda kötü oynayan Beşiktaş'ı korkunç bir güvene getirdi. Diğer tarafta da ilk defa eli ayağı düzgün oynarken moralsiz duruma geldi."
-"Taçtan gol yedi Fenerbahçe... Taç ve aman benden gitsin diyen vuruştan gol yedi. Tabii ondan sonra Babel'in vuruşu iyi."
- 24.9.2018 20:54
- Güncelleme: 24.9.2018 22:12
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Rıdvan Dilmen: "Vasat Beşiktaş 1-0 önde" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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