Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'dan flaş paylaşım! – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    'nin Fransız yıldızı 'dan flaş paylaşım!

    Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'dan flaş paylaşım!

    'nin Fransız yıldızı , hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.

    Teknik Direktörü Phillip Cocu, ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. 'da kalan Fransız futbolcu Hırvatistan'a götürülmedi.

    Valbuena'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Takımla olamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama ne olursa olsun takım arkadaşlarımın arkasındayım. Haydi beyler" ifadelerini kullandı.

    İşte o paylaşım:

    1. 20.9.2018 19:50
    2. Güncelleme: 21.9.2018 01:52
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