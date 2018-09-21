Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'dan flaş paylaşım!
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. İstanbul'da kalan Fransız futbolcu Hırvatistan'a götürülmedi.
Valbuena'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Takımla olamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama ne olursa olsun takım arkadaşlarımın arkasındayım. Haydi beyler" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
- 20.9.2018 19:50
- Güncelleme: 21.9.2018 01:52
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Loris Karius'un menemen keyfi
Toplam 1
Yorum
alışıyor adam idman yapıyor menemene alışıyor menemen is coming.
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Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 2
Yorum
Cevdet Bizde kulübümüzün bu açıklamalarına canı gönülden katılıyor, hak edenin kazanmasını temenni ediyor ve iki kulübede başarılar diliyoruz...
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 54
Yorum
karado avrupada devam istenmiyor.başka açıklaması yok.
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