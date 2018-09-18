Cocu bunu istiyor – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Cocu bunu istiyor

    Cocu bunu istiyor
    FENERBAHÇE'NIN mücadelesindeki futbolu eleştirilse de atılan golün hazırlanış şekli teknik direktör Phillip Cocu'yu mutlu etti. 'in toplu koşusu sırasında Ayew'in yaptığı koşu, Şener'in 3 kişiyi oyundan düşüren pası, Slimani'nin ön direkte pozisyon alması, Benzia'nın şık asisti ve Eljif'in şutuyla biten atak Cocu'nun keyfini yerine getirdi. Tam istediği türde organize atak yapılması tecrübeli çalıştırıcıyı gelecek adına umutlandırdı.
    1. 18.9.2018
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