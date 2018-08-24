Fenerbahçe'de sıra Giuliano ve Josef de Souza'nın satışlarından elde edilen 22,5 milyon Euro'luk kaynağın, kadroyu güçlendirmek adına harcanmasına geldi. Sarı lacivertlilerin transfer listesinin üst sıralarında Fluminense forması giyen Junior Sornoza'nın olduğu iddia ediliyor.

Brezilya basınının iddiasına göre; Fenerbahçe, Fluminense forması giyen 10 numara Sornoza için Brezilya temsilcisi ile temaslara başlamış vaziyette. Oyuncunun, Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşmasını beklediği ifade ediliyor.

JUNIOR SORNOZA KİMDİR?

24 yaşındaki Ekvadorlu 10 numara, futbolculuk kariyerine ülkesinin takımlarından Indipendiente forması altında başladı. 2014/15 sezonunda kiralandığı Meksika ekiplerinden Pachuca'nın formasını 1,5 yıl terleten Ekvadorlu oyuncu, yetiştiği kulübe geri dönüp 6 ay daha formasını giydikten sonra 1,53 milyon Euro karşılığında Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'nin yolunu tuttu.

Junior Sornoza, asıl mevkisi forvet arkası olmasına rağmen sol kanat ve ikinci forvet rolü ile santrafor pozisyonlarında da forma giyebilmekte.

UZUN PAS VE ŞUTLARI İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

1.69 boyundaki Ekvadorlu oyuncunun öne çıkan özellikleri; duran toplardaki ustalığı, yüksek yüzdeli ortaları, mesafe gözetmeksizin denediği pas ve şutları. Junior Sornoza'nın en belirgin negatif özellikleri ise hava toplarındaki zayıflığı, yüksek top kaybetme yüzdesi ve takım savunmasına yardım etmeyen oyun stili olarak öne çıkıyor.