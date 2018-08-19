Ahmet Çakar'dan flaş Volkan Demirel yorumu: Dön yuvana... – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    'dan flaş yorumu: Dön yuvana...

    <a href="/index/ahmet-cakar?id=e61f168a-a48c-439c-968a-155a5ab5a516" class="" rel="tag">Ahmet Çakar</a>'dan flaş <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> yorumu: Dön yuvana...

    'in ikinci haftasında deplasmanda Evkur 'a 1-0 mağlup olan 'de kaleci , yenilen gol sonrası taraftarların tepkisini çekti. SABAH yazarı da ile ilgili Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

    Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili , Bırak git artık. Refleks ve çabukluk bitmiş. Tatil yap, çık dağlara.... Dön yuvana...."

    İşte o paylaşım:

    1. 18.8.2018 23:47
    2. Güncelleme: 19.8.2018 01:41
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