Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesi sonrasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Özsoy, "Emre Akbaba, bize Alanyaspor başkanı tarafından teklif edildi. Biz de hocamıza ve Comolli'ye sorduktan sonra görüşmeye başladık. Biz önce kulübüyle görüşüyoruz transferlerde, sözleşmeli bir oyuncu. Görüşünce, farklı boyutları olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.