Koç’dan Ramil’e plaket – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Koç’dan Ramil’e plaket

    Koç’dan Ramil’e plaket
    F.Bahçe'nin ile oynadığı mücadeleden önce Milli atlet 'e plaket verildi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı , 'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede rekor kırarak altın madalya kazanan Guliyev'in başarısını plaketle kutladı. Şampiyon atlet, Türk bayrağıyla zafer turu attı.
    1. 15.8.2018
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