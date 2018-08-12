Lefter’e büyük vefa

Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktıklarında tribünler yıkıldı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'e bu sezon adı verilen Lefter Küçükandonyanis'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle sahaya adım attı. Ayrıca futbolcular, 'F.Bahçe büyüktür küfür etmez' pankartıyla sahaya çıktı.



BAŞKAN'DAN MESAJ VAR

Başkan Ali Koç, sezonun ilk maçı öncesi kısa bir mesaj gönderdi. Sarı-lacivertlilerin başkanı, bu sezonu unutulmaz kılmak istediklerini belirtip, "Andonyadis Ailesi'nin 4 kuşağını konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Onun Fenerbahçe sevgisi ve aidiyeti bize klavuz olacak. Lefter sezonunda büyük başarılar kazanmayı umuyoruz" diye konuştu.



