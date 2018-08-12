Lefter’e büyük vefa – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Lefter’e büyük vefa

    Lefter’e büyük vefa

    Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktıklarında tribünler yıkıldı.

    Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktıklarında tribünler yıkıldı. Sarı-lacivertliler, 'e bu sezon adı verilen Lefter Küçükandonyanis'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle sahaya adım attı. Ayrıca futbolcular, 'F.Bahçe büyüktür küfür etmez' pankartıyla sahaya çıktı.

    BAŞKAN'DAN MESAJ VAR
    Başkan , sezonun ilk maçı öncesi kısa bir mesaj gönderdi. Sarı-lacivertlilerin başkanı, bu sezonu unutulmaz kılmak istediklerini belirtip, "Andonyadis Ailesi'nin 4 kuşağını konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Onun sevgisi ve aidiyeti bize klavuz olacak. Lefter sezonunda büyük başarılar kazanmayı umuyoruz" diye konuştu.

    F.Bahçeli futbolcular, Lefter Küçükandonyadis’in anısına ceket ilikleme pozu verdi.

    1. 12.8.2018
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