Lefter’e büyük vefa
Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktıklarında tribünler yıkıldı.
Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktıklarında tribünler yıkıldı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'e bu sezon adı verilen Lefter Küçükandonyanis'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle sahaya adım attı. Ayrıca futbolcular, 'F.Bahçe büyüktür küfür etmez' pankartıyla sahaya çıktı.
BAŞKAN'DAN MESAJ VAR
Başkan Ali Koç, sezonun ilk maçı öncesi kısa bir mesaj gönderdi. Sarı-lacivertlilerin başkanı, bu sezonu unutulmaz kılmak istediklerini belirtip, "Andonyadis Ailesi'nin 4 kuşağını konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Onun Fenerbahçe sevgisi ve aidiyeti bize klavuz olacak. Lefter sezonunda büyük başarılar kazanmayı umuyoruz" diye konuştu.
- 12.8.2018
-
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
-
Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
-
Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Lefter’e büyük vefa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.