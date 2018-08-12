Fenerbahçe-Benfica maçını Vincic yönetecek
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    - maçını Vincic yönetecek

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>-<a href="/index/benfica?id=5defb1aa-ab14-4f88-b8af-03449121d037" class="" rel="tag">Benfica</a> maçını Vincic yönetecek

    'nin, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz'in ekibini 14 Ağustos Salı günü konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem yönetecek.

    'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta 'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.

    , Portekiz'de oynanan ilk maçta 'ya 1-0 mağlup olmuştu.

    1. 12.8.2018 12:55
    2. Güncelleme: 12.8.2018 13:25
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