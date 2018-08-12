Cocu kadroda değişime gitti – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Cocu kadroda değişime gitti

    Cocu kadroda değişime gitti
    FENERBAHÇE'DE Phillip Cocu, maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Cocu, Eljif Elmas, , Nabil Dirar ve 'yı karşılaşmasında yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu futbolcuların yerine ilk 11'de de Souza, Ayew, Barış Alıcı ve 'ya görev verdi.
    1. 12.8.2018
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