Fenerbahçe'de Valbuena sıkıntısı!
Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Phillip Cocu'nun gelmesiyle birlikte takımın ivmesini yukarı doğru çevirdiği de gözlendi. Fenerbahçeli oyuncular sezon öncesi kamp dönemini çok iyi geçirirken bunu hazırlık maçlarında da oynadıkları futbolla ispat ettiler. Cocu'nun Fener'i özellikle as takımın sahada olduğu anlarda rakiplerini kelimenin tam anlamıyla sahadan sildi. 2018-19 sezonu öncesi camianın morali de iyice yükseldi.
- 3.8.2018 00:36
- Güncelleme: 3.8.2018 01:05
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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