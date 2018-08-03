Fenerbahçe'de Valbuena sıkıntısı! – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'de Valbuena sıkıntısı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Valbuena sıkıntısı!

    Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Phillip Cocu'nun gelmesiyle birlikte takımın ivmesini yukarı doğru çevirdiği de gözlendi. Fenerbahçeli oyuncular sezon öncesi kamp dönemini çok iyi geçirirken bunu hazırlık maçlarında da oynadıkları futbolla ispat ettiler. Cocu'nun Fener'i özellikle as takımın sahada olduğu anlarda rakiplerini kelimenin tam anlamıyla sahadan sildi. 2018-19 sezonu öncesi camianın morali de iyice yükseldi.

    1. 3.8.2018 00:36
    2. Güncelleme: 3.8.2018 01:05
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