Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Emre Akbaba için F.Bahçe de devreye giriyor. İddialara göre sarı-lacivertli yönetim, milli yıldız için Alanyaspor'a 2 milyon euro'nun yanı sıra takas olarak bir de futbolcu teklif edecek. Takas olarak verilmek istenen oyuncunun Türk olacağı iddialar arasında yer alıyor. Alanyaspor, Emre Akbaba için 5 milyon euro istiyor