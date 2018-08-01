Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Kanarya, milli yıldız için Alanya’ya 2 milyon euro ve bir oyuncu teklif etme hazırlığında
Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Emre Akbaba için F.Bahçe de devreye giriyor. İddialara göre sarı-lacivertli yönetim, milli yıldız için Alanyaspor'a 2 milyon euro'nun yanı sıra takas olarak bir de futbolcu teklif edecek. Takas olarak verilmek istenen oyuncunun Türk olacağı iddialar arasında yer alıyor. Alanyaspor, Emre Akbaba için 5 milyon euro istiyor
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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