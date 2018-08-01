Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu

    Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu

    Kanarya, milli yıldız için Alanya’ya 2 milyon euro ve bir oyuncu teklif etme hazırlığında

    'ın uzun süredir peşinden koştuğu Emre Akbaba için F.Bahçe de devreye giriyor. göre sarı-lacivertli yönetim, milli yıldız için 'a 2 milyon euro'nun yanı sıra takas olarak bir de futbolcu teklif edecek. Takas olarak verilmek istenen oyuncunun Türk olacağı iddialar arasında yer alıyor. Alanyaspor, Emre Akbaba için 5 milyon euro istiyor

    1. 1.8.2018
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