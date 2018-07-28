İdmansız kalan Janssem Cocu'yu kararsız bıraktı
Fenerbahçe'nin yeniden kiralama yolları aradığı Vincent Janssen, Tottenham tarafından ne sezon başı kampına alındı ne de yurt dışı kampına götürüldü.
Fenerbahçe'nin yeniden kiralama yolları aradığı Vincent Janssen, Tottenham tarafından ne sezon başı kampına alındı ne de yurt dışı kampına götürüldü. Janssen'le sözleşme imzalansa bile sezon başı idmanı yemediği için uzun süre Fenerbahçe'ye faydalı olamayacak. Bu durum, teknik direktör Philip Cocu'nun Janssen'e mesafeli bakmasına yol açıyor.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
İdmansız kalan Janssem Cocu'yu kararsız bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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