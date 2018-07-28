Fenerbahçe'nin yeniden kiralama yolları aradığı Vincent Janssen, Tottenham tarafından ne sezon başı kampına alındı ne de yurt dışı kampına götürüldü. Janssen'le sözleşme imzalansa bile sezon başı idmanı yemediği için uzun süre Fenerbahçe'ye faydalı olamayacak. Bu durum, teknik direktör Philip Cocu'nun Janssen'e mesafeli bakmasına yol açıyor.