İdmansız kalan Janssem Cocu'yu kararsız bıraktı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    İdmansız kalan Janssem Cocu'yu kararsız bıraktı

    İdmansız kalan Janssem Cocu'yu kararsız bıraktı

    'nin yeniden kiralama yolları aradığı , tarafından ne sezon başı kampına alındı ne de kampına götürüldü.

    'nin yeniden kiralama yolları aradığı , tarafından ne sezon başı kampına alındı ne de kampına götürüldü. Janssen'le sözleşme imzalansa bile sezon başı idmanı yemediği için uzun süre Fenerbahçe'ye faydalı olamayacak. Bu durum, teknik direktör Philip Cocu'nun Janssen'e mesafeli bakmasına yol açıyor.

    1. 28.7.2018
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