Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de 'Camiaya Sesleniş' programında kulübün mali yapısı ile ilgili bomba açıklamalar yaptı. Hazırladığı sunumları canlı yayında kamuoyuyla paylaşan Koç, kulübün borcunun söylenenden yüzde 50 fazla olduğunu belirtirken, bir anlamda eski başkan Aziz Yıldırım ve yönetimini eleştirdi. İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarpıcı açıklamaları:



TOZ PEMBE DEĞİL

"Kampanyam boyunca şeffaflık vurgusu yapmıştım. Bu programda bir çok şeyi açıklayacağım. Göreve geleli 50 gün oldu. Kampanya sürecinde söylediklerimizden yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Şu bir gerçek; Toz pembe bir dünya yok. Gördüğümüz tablo, beklediğimizden çok farklı çıktı. Olumsuz anlamda farklı çıktı. Dilimin döndüğünce anlatacağım. Bunlar Fenerbahçe sırları değildir, camia bunları bilmelidir." "İLK günden itibaren farkına vardık ki hiçbir banka hesabımızda harcanacak bir kuruş dahi naktimiz yoktu. İhtarlar, haciz tehditleri gelmeye başladı. Sportif faaliyetlerde geriye dönük ödemeler yapılmadı, bankalar, faktöring şirketleri kapımıza geldiler. Kötü tablo bekliyorduk bu kadarını beklemiyorduk"



YÜZDE 54'LÜK FARK

"Bu rakamlarından bir kısmı Futbol A.Ş denetiminden geçti, derneğin de denetiminden geçecek. Derneğin de denetimden geçmesi gerekiyordu ama geçirilmemiş. Bu tablonun daha olumsuz olması olası, umarım yanılıyorumdur. Bundan önceki yönetimimiz 400 milyon euro borcumuz olduğunu söylüyordu. Bu rakamla arada toplam yüzde 54'lük bir fark olduğunu söylemek istiyorum."



FETÖ KUMPASI BİTİRDİ

"FETÖ kumpası nedeniyle Avrupa'ya gidemediğimiz yıllar mali olarak büyük darbe yediğimiz yıllar. 2012 yılından sonra başlayan ve negatife giden dönem zararlarını görüyoruz. İnşallah ileriye yönelik olarak 3 Temmuz konusunda mahkeme sonuçlarını aldıktan sonra zararlarımızı temin edebiliriz. Ama yanlış yönetimin de ısrarları ile mali zarar devam ediyor."



"ULUSLARARASI bağımsız şirketleri tarafından denetlenen rakamlar oldukça olumsuz. Bu tabloda denetçi görüşlerine yer verilmemişti. Bunun sebebi özkaynakları yitirmemiz ve "Borca batık" bir durumda olmamız. KAP'a bildirilebiliyor ancak kongre üyelerine gösterilmiyor. Bu tüzük gereği şart. Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz." "BORÇ durumumuzun 400 milyon euro olduğu söyleniyordu. Bir kurumun borcu sadece finansal kurumlara sınırlı değil. 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 3.2 milyar TL. O günün rakamlarıyla 621 milyon euro'ya tekabül ediyor. 3.2 milyar TL'lik borcun 2.2 milyar TL'si kısa vadeli. Bunlar bir yıla kadar mutlaka ödenmesi gerekiyor."



DOĞRU SÖYLENMEMİŞ

"2.2 milyar TL tutarındaki borcun 820 milyon TL'lik kısmı Haziran-Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyor. Ürkütücü değil mi? "Sportif faaliyetlere bakınca 198 milyon TL'lik yani 38 milyon euro'luk bir borç var. Bize futbolculara hiç borç olmadığı söyleniyordu. Geçen yıldan 81 milyon TL futbolculara, 18.8 milyon TL menajerlere borç var. 100 milyon TL ediyor. 41 milyon TL de geçmişten kalmış . Hiç borç yok" sözü doğru değil. Toplam 141 milyon TL borç var. "







50 MiLYON DOLAR HiBE ETTiM

Sermaye artırımına gideceklerini açıklayan Ali Koç, "Fenerbahçe Futbol A.Ş. için 353 milyon 500 bin TL'lik sermaye artışına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Konu SPK'da, onay bekliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hibe edilen tutar 50 milyon dolar. Seferberlik ilan edeceğimizi söylemiştim. Bu artış problemleri çözmeyecek ama bize nefes aldıracak. Gemiyi yüzdürebilmek için ilave kaynaklar da gerekiyor. Acil ihtiyaçlar için yönetim kurulu kefaleti ile 50 milyon dolar kredi ve kredileri yeniden yapılandırmak için Türkiye'den bir bankadan alınacak çok düşük faizli 50 milyon dolar kredi hazır. Bu 1 yıl ödenmeyecek bir borç" diye konuştu.



20 MiLYON DOLAR'LIK SPONSORLUK

Ali Koç, sponsorluk anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek "20 milyon dolarlık sponsorluğu garantiledik. Yakın zamanda açıklanacak. Kulübümüz günü kurtarma mantığıyla yönetildiği için alınan borçlar iyi şartlarda alınmamış, alelacele alınmış, iyi pazarlıklar yapılmamış. İşi bilen insanların pazarlıklarıyla durumu daha iyiye getireceğimize inanıyorum, krediler azalmayacak ama maliyeti düşecek. Sponsorluk olarak dünyada 25. futbol kulübüyüz. Kombine ve yayın gelirleri dışında 25 fena değil ama hedefimiz üç sene içinde 15'e getirmek. Türkiye'nin en değerli 3-4 markasından biriyiz. Daha iyi yerde olmalıyız" dedi.



1.36 MiLYAR TL TEMLiKTE

UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için sporculara 15,5 milyon euro ödediklerini açıklayan Başkan Ali Koç, kulübün gelirleriyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1.36 milyar TL'lik geliri kulübün göremeyeceğini ve bu rakamın direkt finans kuruluşlarına gideceğini söyleyen Koç, "Tribün gelirleri, loca gelirleri, TFF yayın gelirleri, Spor Toto gelirleri, Fenerium alacakları… Hepsi temlikte. 2021'e kadar tribün ve kombine gelirlerinin 180 milyon TL'si temlik edilmiş. TFF yayın gelirleri, loca gelirleri 2023'e kadar temlikte… Bunun 400 milyon TL'si 2018-2019 sezonuna ait. Bu gelirler temlik edildiği için yönetimimiz bunu kullanamayacak" diye konuştu. Eski yönetim tarafından gayrimenkullerin tüm borçları karşılayacağı yönünde açıklamalar yaptığını belirten Koç, "Tüm gayrimenkullerin üzerinde ipotek var. Aldığımız borç karşılığında bankalara

1.36 milyar TL ipotek verilmiş" şeklinde konuştu.



FİNANSAL FAİR PLAY TÜRKİYE İÇİN FIRSAT!

UEFA'nın FFP kurallarının Türkiye için bir fırsat olduğunu belirten Koç, " Finansal Fair-Play konusunu, bizi daha doğru bir noktaya taşıması için kullanmamız gerekiyor. 2015/16 sezonunda -30 milyon euro yapmışız. Kota bu kadardı zaten. Son 3 sezonda kar/zarar açığımızın -30 milyon euro seviyesinde kalması. Bu ne demek? Şu anda 30 milyon euro açığımız var. 2018/19 sezonunda en az 30 milyon euro kar yapmamız gerekiyor. Anlaşma gereği sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz. Bize kızıyorlar bir de, 'Niye transfer yok?' diye. Şu bilinsin ki, Türk kulüpleri çok sıkıntılı durumda. En iyi durumda olan Beşiktaş. Çünkü doğru transfer politikaları var, satacak oyuncuları var" diye konuştu.



AZİZ YILDIRIM'A MESAJ

Koç, canlı yayında eski başkan Aziz Yıldırım'a da mesaj yolladı ve "Kongre sürecinde '80 iş adamına gittim, 60 tanesine mektup yolladım, 20 tanesine bizzat gittim ama yazıklar olsun kimse yardımda bulunmadı, sadece halk katkı verdi' demişti. Kendisi ve yönetiminden hiç kimse de yardımda bulunmamış" dedi.



ÜNiVERSiTEYi ŞiMDiLiK ASKIYA ALDIK

Eski yönetimin üniversite açılması konusundaki ısrarını gülerek eleştiren Ali Koç, "Ne cesaret valla, tebrik ediyorum. Şartlar böyleyken nasıl bu karar alındı bilmiyorum. Herkes eylül ayında üniversite açılacağını düşünürken biz açılışın ertelenmesini istedik. 5 fakülteli 3 enstitülü üniversite için YÖK'ten izin almışız. Biz spor işindeyiz, yeterli kaynağımız yokken, üniversite işini yapmamız anlamsız olurdu" açıklamasını yaptı.