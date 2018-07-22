Reyes işi yaş! – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Reyes işi yaş!

    Reyes işi yaş!
    ADI hem F.Bahçe hem de G.Saray ile anılan stoper Diego Reyes'in menajeri Matias Bunge'den açıklama geldi... Meksikalı menajer, "Serie A, Diego için mükemmel bir seçim olabilir. , ve 'dan teklifler var. Devler Ligi bizim için belirleyici faktör. Kendisi çok saygı duyulan bir isim. Bir önceki sezon Espanyol'daki kiralıkken 'da çok iyiydi" diyerek transferin zor olduğunu bildirdi.
    1. 22.7.2018
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