Phillip Cocu Fenerbahçe'nin yeni sistemini açıkladı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, beİN Sports'a verdiği röportajda İsviçre kampını değerlendirdi. Hollandalı hoca, takıma yeni oyun anlayışını yerleştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Henüz ikinci haftadayız. Oyun felsefesi üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belki kendi alıştıkları antrenman tarzından farklı bir tarzı tercih ediyoruz ama takım buna adapte olunca daha kolay olacaktır. Felsefeyi anladıklarında istediklerimizi sahaya daha iyi yansıtacaklardır" ifadelerini kullandı.
- 18.7.2018 23:23
- Güncelleme: 19.7.2018 00:36
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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