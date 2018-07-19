Phillip Cocu Fenerbahçe'nin yeni sistemini açıkladı! – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'nin yeni sistemini açıkladı!

    Phillip Cocu Fenerbahçe'nin yeni sistemini açıkladı!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, beİN Sports'a verdiği röportajda İsviçre kampını değerlendirdi. Hollandalı hoca, takıma yeni oyun anlayışını yerleştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Henüz ikinci haftadayız. Oyun felsefesi üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belki kendi alıştıkları antrenman tarzından farklı bir tarzı tercih ediyoruz ama takım buna adapte olunca daha kolay olacaktır. Felsefeyi anladıklarında istediklerimizi sahaya daha iyi yansıtacaklardır" ifadelerini kullandı.

    1. 18.7.2018 23:23
    2. Güncelleme: 19.7.2018 00:36
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