Yerry Mina'ya Everton, Leicester ve West Ham veBoca Juniors talip – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'ya , Leicester ve West Ham veBoca Juniors talip

    Yerry Mina'ya Everton, Leicester ve West Ham veBoca Juniors talip

    ve 'ın listesindeki 'ya , Leicester ve West Ham'dan sonra da talip oldu.

    ve 'ın listesindeki 'ya , Leicester ve West Ham'dan sonra da talip oldu. Arjantin ekibi, Kolombiyalı stoper için 'ya 10 milyon euro satın alma opsiyonlu 5 milyon euro'luk kiralama teklifinde bulundu. Barça, gelen diğer teklifleri de değerlendiriyor.

    1. 18.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yerry Mina'ya Everton, Leicester ve West Ham veBoca Juniors talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN