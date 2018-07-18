Yerry Mina'ya Everton, Leicester ve West Ham veBoca Juniors talip
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Yerry Mina'ya Everton, Leicester ve West Ham'dan sonra Boca Juniors da talip oldu.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Yerry Mina'ya Everton, Leicester ve West Ham'dan sonra Boca Juniors da talip oldu. Arjantin ekibi, Kolombiyalı stoper için Barcelona'ya 10 milyon euro satın alma opsiyonlu 5 milyon euro'luk kiralama teklifinde bulundu. Barça, gelen diğer teklifleri de değerlendiriyor.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Yerry Mina'ya Everton, Leicester ve West Ham veBoca Juniors talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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