Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kendisine verilen raporların haricinde oyuncuları birebir gözlemleyerek karar verecek.
Sarı-lacivertli ekip yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürürken teknik direktör Phillip Cocu, takımdaki oyunculara gelen transfer tekliflerini de kamp sonuna bıraktı. Kendisine verilen oyuncu raporlarının dışında futbolcuları tek tek gözlemleyen Cocu, son kararı bu şekilde verecek. Bütün oyuncuları izleyerek bir karara varacak olan Hollandalı teknik adam, en doğru kararı almak için gelen teklifleri beklemeye aldı. Kamp sonrası takımdaki oyuncular ile ilgili genel fotoğrafı çıkaracak olan Cocu, gidecek oyuncuları da bu süre zarfından sonra belirleyecek.
- 12.7.2018 12:36
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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