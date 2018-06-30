Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
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    'de hazırlıkları

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

    , hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman öncesinde kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu kontrolünde 'dan gelen ekip tarafından futbolcuların bazı sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

    'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, tam sahada pas, kanat organizasyonları ve şut çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi. İdmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    Samed Karakoç'un doğum günü kutlandı
    Fenerbahçe'nin genç oyuncularından 'un kutlandı.

    21 yaşına giren oyuncu, antrenman sonrasında tesislerde yenen yemeğin ardından teknik ekip ve futbolcular tarafından hazırlatılan doğum günü pastasını kesti.

    Tebrikleri kabul eden Samed, yapılan jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

    1. 30.6.2018 14:55
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