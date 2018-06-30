Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman öncesinde kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu kontrolünde Liv Hospital'dan gelen ekip tarafından futbolcuların bazı sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, tam sahada pas, kanat organizasyonları ve şut çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi. İdmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Samed Karakoç'un doğum günü kutlandı
Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Samed Karakoç'un doğum günü kutlandı.
21 yaşına giren oyuncu, antrenman sonrasında tesislerde yenen yemeğin ardından teknik ekip ve futbolcular tarafından hazırlatılan doğum günü pastasını kesti.
Tebrikleri kabul eden Samed, yapılan jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
- 30.6.2018 14:55
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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