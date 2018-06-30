Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu kontrolünde sağlık kontrolünden geçti.
Ardından teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde antrenman yapan sarı-lacivertliler, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayarak, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla çalışmalarını sürdürdü. Tam sahada pas, kanat organizasyonları ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, yine tam sahada gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
- 30.6.2018 15:11
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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