Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

    Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

    Yeni sezon hazırlıklarını 'nde sürdüren 'de futbolcular kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu kontrolünde sağlık kontrolünden geçti.

    Ardından teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde antrenman yapan sarı-lacivertliler, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayarak, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla çalışmalarını sürdürdü. Tam sahada pas, kanat organizasyonları ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, yine tam sahada gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

    1. 30.6.2018 15:11
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