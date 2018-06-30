Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Ardından teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde antrenman yapan sarı-lacivertliler, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayarak, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla çalışmalarını sürdürdü. Tam sahada pas, kanat organizasyonları ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, yine tam sahada gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.