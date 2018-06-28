Samandıra’ya yeni veri sistemi
Phillip Cocu da Aykut Kocaman gibi antrenmanlarda 'bilimsel' verilerden yararlanıyor.
Hollandalı hocanın bu amacla PSV'de calıştığı SoccerLab sistemini Samandıra'ya getirteceği iddia edildi. Sistem oyuncularla ilgili analizler, istatistikler ve raporlar sunuyor. Kocaman da Samandıra'daki antrenman tesislerine 'Footbonaut' sistemini kurdurmuştu.
?Fenerbahçe büyük kulüp
COCU, PSV'ye veda etti. İstanbul'a gelmeden once dun once kulube giden tecrubeli hoca, oyucnular ve yoneticilerle vedalaştı. Yonetim resmi siteden veda fotoğraflarını paylaşırken, Cocu'ya hizmetleri icin teşekkur etti. Golcu Luuk de Jong, "Cocu'nun ayrılması bizim icin kotu oldu. Onunla aram cok iyiydi. Ama kim ne derse desin Fenerbahce cok buyuk bir kulup" dedi.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Samandıra’ya yeni veri sistemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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