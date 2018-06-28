Hollandalı hocanın bu amacla PSV'de calıştığı SoccerLab sistemini Samandıra'ya getirteceği iddia edildi. Sistem oyuncularla ilgili analizler, istatistikler ve raporlar sunuyor. Kocaman da Samandıra'daki antrenman tesislerine 'Footbonaut' sistemini kurdurmuştu.



?Fenerbahçe büyük kulüp

COCU, PSV'ye veda etti. İstanbul'a gelmeden once dun once kulube giden tecrubeli hoca, oyucnular ve yoneticilerle vedalaştı. Yonetim resmi siteden veda fotoğraflarını paylaşırken, Cocu'ya hizmetleri icin teşekkur etti. Golcu Luuk de Jong, "Cocu'nun ayrılması bizim icin kotu oldu. Onunla aram cok iyiydi. Ama kim ne derse desin Fenerbahce cok buyuk bir kulup" dedi.