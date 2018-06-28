Samandıra’ya yeni veri sistemi – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
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    ’ya yeni veri sistemi

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    Phillip Cocu da gibi antrenmanlarda 'bilimsel' verilerden yararlanıyor.

    Hollandalı hocanın bu amacla 'de calıştığı SoccerLab sistemini 'ya getirteceği iddia edildi. Sistem oyuncularla ilgili analizler, istatistikler ve raporlar sunuyor. Kocaman da 'daki antrenman tesislerine 'Footbonaut' sistemini kurdurmuştu.

    ?Fenerbahçe büyük kulüp
    COCU, 'ye veda etti. 'a gelmeden once dun once kulube giden tecrubeli hoca, oyucnular ve yoneticilerle vedalaştı. Yonetim resmi siteden veda fotoğraflarını paylaşırken, Cocu'ya hizmetleri icin teşekkur etti. Golcu Luuk de Jong, "Cocu'nun ayrılması bizim icin kotu oldu. Onunla aram cok iyiydi. Ama kim ne derse desin Fenerbahce cok buyuk bir kulup" dedi.

    1. 28.6.2018
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