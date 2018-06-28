Fenerbahçe'de kombine kart satışları ne zaman başlıyor? – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
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    'de satışları ne zaman başlıyor?

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/kombine-kart?id=9d02f4a4-f989-404c-860c-a85bfc6026ce" class="" rel="tag">kombine kart</a> satışları ne zaman başlıyor?

    Kombine kartta yenileme sureci dun sona erdi. Kulupten yapılan acıklamada kongre ve temsilci uyelerin yarın ve cumartesi gunu kart satışından oncelikli olarak yararlanabilecekleri belirtildi.

    Genel satışa ise 3 Temmuz 2018 Salı gunu başlanacak. Ulker Stadı'ndaki merkezi, haftanın 6 gunu 09:00-18:00 mesai saatlerinde, pazar gunu ise 10:00- 17:00 arasında calışacak.
    1. 28.6.2018
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