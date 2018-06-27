Phillip Cocu, PSV Eindhoven ile vedalaştı
Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Phillip Cocu, eski takımı PSV Eindhoven ile vedalaştı.
Hollandalı teknik adam, imza öncesinde PSV Eindhoven ile vedalaştı. Hollandalılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cocu'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Açıklamada PSV'de görev yaptığı arkadaşlarıyla vedalaştığı fotoğraf paylaşıldı.
Cocu, bugün saat 18.30'da Ülker Stadyumu'nda kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan imzayı atacak.
- 27.6.2018 12:07
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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