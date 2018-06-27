Phillip Cocu, PSV Eindhoven ile vedalaştı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , ile vedalaştı

    <a href="/index/phillip-cocu?id=0b94477f-0514-4339-9026-64a3527fe6d1" class="" rel="tag">Phillip Cocu</a>, <a href="/index/psv-eindhoven?id=cd8ae67c-4c67-4761-a60a-af9aa4e64b0e" class="" rel="tag">PSV Eindhoven</a> ile vedalaştı

    ’nin yeni Teknik Direktörü , eski takımı ile vedalaştı.

    ekiplerinden 'dan ayrılarak 'nin başına geçen , kendisini sarı-lacivertli yapan imza için 'a geliyor.

    Hollandalı teknik adam, imza öncesinde ile vedalaştı. Hollandalılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cocu'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Açıklamada PSV'de görev yaptığı arkadaşlarıyla vedalaştığı fotoğraf paylaşıldı.

    Cocu, bugün saat 18.30'da Ülker Stadyumu'nda kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan imzayı atacak.
    1. 27.6.2018 12:07
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