Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor! – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
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    'ye müjde! Cocu'yu resmen açıklıyor!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye müjde! <a href="/index/psv?id=538e5b69-e424-4a61-b160-2fa7eb18c3c7" class="" rel="tag">PSV</a> Cocu'yu resmen açıklıyor!

    , düzenleyeceği basın toplantısında Cocu'nun takımdan ayrıldığını duyuracak

    Beinsports'un haberine göre 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısı ile Cocu ile yollarını ayırdığını açıklayacak.
    1. 22.6.2018 10:42
    2. Güncelleme: 22.6.2018 11:37
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