‘Ruslar soğuktur’ algısı yanlış
Roman, Alman medyasına ilgi çekici açıklamalarda bulundu
İnsanlar sürekli 'Rusya'ya seyahat edebilir miyim? Güvenli mi?' diye soruyor. Bu çok komik. Haberlerden çok fazla etkilendiklerini düşünüyorum.
Rusların soğuk insanlar olduğu, gülmediği söylenir. Bu doğru değil. Rus mizahı birden bire olur.
?Kökenlerime bakınca Rusum, iş disipilinde ise Almanım.
Rus futbolu bir ivme yakaladı. Takım silik gibi görünse de evinizdeki Dünya Kupası'nda her şey olabilir.
Kadrodan çıkarıldığımı öğrenince elbette üzüldüm.
- 17.6.2018
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
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