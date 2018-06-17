‘Ruslar soğuktur’ algısı yanlış – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    ‘Ruslar soğuktur’ algısı yanlış

    ‘Ruslar soğuktur’ algısı yanlış

    , medyasına ilgi çekici açıklamalarda bulundu

    neustadter, die welt gazetesine röportaj verdi. sarı-lacivertli stoper, ruslar ve ülkesinin 'ndaki şansı için ilginç yorumlar yaptı:

    İnsanlar sürekli ''ya seyahat edebilir miyim? Güvenli mi?' diye soruyor. Bu çok komik. Haberlerden çok fazla etkilendiklerini düşünüyorum.

    Rusların soğuk insanlar olduğu, gülmediği söylenir. Bu doğru değil. Rus mizahı birden bire olur.

    ?Kökenlerime bakınca Rusum, iş disipilinde ise Almanım.

    Rus futbolu bir ivme yakaladı. Takım silik gibi görünse de evinizdeki Dünya Kupası'nda her şey olabilir.

    Kadrodan çıkarıldığımı öğrenince elbette üzüldüm.
    1. 17.6.2018
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