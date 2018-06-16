Altınordu’dan Berke itirafı – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    ’dan itirafı

    Altınordu’dan Berke itirafı
    'nun Medya İlişkileri Sorumlusu Ali Ergöçmez, 'nin transfer gündemindeki kaleci ile diğer file bekçileri Erce hakkında açıklamalarda bulundu. Radyospor'a demeç veren Ergöçmez, "Erce'nin takımı ile anlaşma durumu var. Berke için de bize iki kulüpten teklif geldi" bilgilendirmesini yaptı.
    1. 16.6.2018
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