20 maçta tek yenilgi – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    20 maçta tek yenilgi

    20 maçta tek yenilgi
    Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 20 play-off maçında sadece bir kez (TOFAŞ'a) yenildi. Obradovic'in öğrencileri ayrıca Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı son 60 Tahincioğlu maçını kazanarak ulaşılmaşı güç bir rekora imzasını attı.
    1. 15.6.2018
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