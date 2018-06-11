Stoper Rusya'dan
Defansa mutlaka takviye yapacak F.Bahçe Rusya’da; Kolombiya’dan Mina, Meksika’dan Ayala, Danimarka’dan Jorgensen’i takip edecek.
SIKI MARKAJ VAR
Fenerbahçe sportif direktörü Comolli, Dünya Kupası'ndaki tüm maçları seyredecek. İtalyan danışman, özellikle listedeki üç stoperin karşılaşmalarını tribünden takip edecek.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Stoper Rusya'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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