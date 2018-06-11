Stoper Rusya'dan – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Stoper 'dan

    Stoper Rusya'dan

    Defansa mutlaka takviye yapacak F.Bahçe ’da; ’dan Mina, ’dan Ayala, ’dan Jorgensen’i takip edecek.

    Yeni bir yapılanmaya giden transfer için acele etmiyor. Özellikle, son kontratını yapmak için 'ye gelen oyuncuları kesinlikle düşünmeyen sarı-lacivertliler, 'da üç gün sonra başlayacak Dünya Kupası'nı heyecanla bekliyor. Stoper arayışını sürdüren F.Bahçe, Barcelona kadrosunda kendine yer bulamayan Kolombiyalı futbolcu Yerry Mina'yı dikkatle takip edecek. 23 yaşındaki stoper, bir sezonluğuna kiralanmak isteniyor. Listenin ikinci sırasında ise sürpriz bir isim bulunuyor. 'nın formasını 38 kez terleten ve 2010 yılından bu yana Tigres forması giyen Hugo Ayala, incelenecek isimler arasında yer alıyor. Şu anda piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 31 yaşındaki defans oyuncusunun stili Diego Lugano'ya benzetiliyor. F.Bahçe'nin üçüncü adayı ise 'de Huddersfield Town forması giyen Mathias Jorgensen. Gambiya uyruklu 1.89 boyundaki Jorgensen'in piyasa değeri 5 milyon euro. Hava toplarına hakimiyetiyle dikkat çeken Jorgensen, geçen sezon Premier Lig'de 38 maçın tamamında süre bularak istikrarlı bir performans ortaya koydu.

    SIKI MARKAJ VAR
    Fenerbahçe sportif direktörü Comolli, 'ndaki tüm maçları seyredecek. İtalyan danışman, özellikle listedeki üç stoperin karşılaşmalarını tribünden takip edecek.
    1. 11.6.2018
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