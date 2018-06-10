Şener imza dağıttı – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Şener imza dağıttı

    Şener imza dağıttı

    Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, tatil için geldiği memleketi 'de 'nu ziyaret etti.

    , tatil için geldiği memleketi 'de 'nu ziyaret etti. Şener, daha sonra Borçka İlçe Stadı'nda minik futbolcuların idmanına katıldı; bol bol imza dağıttı.

    1. 10.6.2018
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