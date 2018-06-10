Şener imza dağıttı

Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, tatil için geldiği memleketi Artvin'de Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Şener, daha sonra Borçka İlçe Stadı'nda minik futbolcuların idmanına katıldı; bol bol imza dağıttı.