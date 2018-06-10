Şener imza dağıttı
Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, tatil için geldiği memleketi Artvin'de Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti.
Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, tatil için geldiği memleketi Artvin'de Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Şener, daha sonra Borçka İlçe Stadı'nda minik futbolcuların idmanına katıldı; bol bol imza dağıttı.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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