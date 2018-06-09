Wanamaker Barcelona’da – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Wanamaker Barcelona’da
    F.Bahçe Doğuş'un guardı Brad , ile anlaşma sağladı. Ünlü basketbol yazarı Chema de Lucas, transferin bittiğini duyurdu.İspanyol ekibi, daha önce Wanamaker'a 1.7 milyon euro teklif sunmuştu. Öte yandan oyuncunun eşi, twitter'dan Brad'ın hiçbir yere imza atmadığını açıkladı.
    1. 9.6.2018
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