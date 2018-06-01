Aatıf 2021 yılına kadar F.Bahçe'de

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe'nun, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini uzatmak üzere olduğu ortaya çıktı. Kulüp ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, başka takımlardan kendisine gelen teklifleri geri çevirerek kalma yolunda adım attığı bildirildi.