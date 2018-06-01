Aatıf 2021 yılına kadar F.Bahçe'de – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    Aatıf 2021 yılına kadar F.Bahçe'de

    Aatıf 2021 yılına kadar F.Bahçe'de

    Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe'nun, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini uzatmak üzere olduğu ortaya çıktı. Kulüp ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, başka takımlardan kendisine gelen teklifleri geri çevirerek kalma yolunda adım attığı bildirildi.

    1. 1.6.2018 14:30
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