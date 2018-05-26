Wolverhampton, Josef de Souza için servet teklif etti
Ligi ikinci sırada bitiren F.Bahçe'nin oyuncularına yönelik transfer teklifleri sürüyor. Geçen sezon Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in çok istediği Josef de Souza'ya bu kez de Wolverhampton talip oldu.
- 26.5.2018 09:41
- Güncelleme: 26.5.2018 09:41
-
Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
-
Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
-
Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
Wolverhampton, Josef de Souza için servet teklif etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.