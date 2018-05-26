Wolverhampton, Josef de Souza için servet teklif etti – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    , de için servet teklif etti

    <a href="/index/wolverhampton?id=a60efb7a-2161-47cc-8823-18d7574257a1" class="" rel="tag">Wolverhampton</a>, <a href="/index/josef?id=2bd2daf5-d946-4f29-9564-ad69e07f58a1" class="" rel="tag">Josef</a> de <a href="/index/souza?id=d0934141-aac8-4fde-96f4-26dac6310670" class="" rel="tag">Souza</a> için servet teklif etti

    Ligi ikinci sırada bitiren F.Bahçe'nin oyuncularına yönelik transfer teklifleri sürüyor. Geçen sezon Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in çok istediği Josef de Souza'ya bu kez de Wolverhampton talip oldu.

    1. 26.5.2018 09:41
    2. Güncelleme: 26.5.2018 09:41
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