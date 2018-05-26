Adnan Öztürk: Fenerbahçe'den önce Galatasaray değişimi yaşayacak
Galatasaray başkan adayı Ozan Korkut'un listesinde yer alan Adnan Öztürk, başkanlık seçimiyle ilgili konuştu.
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