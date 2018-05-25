Mariano: Fatih Terim Türkiye'nin efsanesi – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Mariano: 'nin efsanesi

    Mariano: Fatih Terim Türkiye'nin efsanesi

    Aslan’ın yıldızı Mariano hocasına duyduğu hayranlığı dile getirdi. Kariyerindeki ilk şampiyonluğu sarı-kırmızılı takım ile yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, “Gücümüzün farkındaydık ve neler yapabileceğimizi gösterdik” diye konuştu. Başarıda Terim’in rolünün büyük olduğunu vurgulayan Mariano, “’yla birlikte takımın havası değişti. Kendisi sadece G.Saray’ın değil, ’nin de efsanesi” ifadesini kullandı

    'ın başarılı ismi Mariano Filho, Fatih Terim'den Linnes'e, kazandığı kupalardan Galatasaray taraftarına kadar samimi açıklamalar yaptı. Sevilla'dan sezon başında transfer edilen ve beklentilerin üzerinde bir katkı sağlayan yıldız oyuncu, "Önemli ve güçlü rakiplerimiz vardı ama biz de gücümüzün farkındaydık, neler yapabileceğimizi biliyorduk. Sonuna kadar mücadele ettik. Çok fedakarlıklar yaptık, zor maçlardan geçtik, zor zamanlardan geçtik ama mutlu sona ulaştık" diye konuştu.

    TEŞEKKÜR EDİYORUM
    'in gelişinin takıma çok büyük etkisi olduğunu anlatan Mariano, "Fatih Hoca'nın gelmesiyle takımın havası değişti. Bu durum hepimizi olumlu yönde etkiledi. Antrenmanlardaki neşe, takımın havası, her şey bir anda değişti. Kendisine sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Hem hocamıza hem yardımcılarına teşekkür ediyorum. Hocamızın, yardımcılarının ve bizim çalışmalarımız bir araya şampiyonluk olarak bunun meyvelerini aldık diyebiliriz" açıklamasını yaptı.

    HERKES SAYGI DUYUYOR
    Fatih Terim ile çalışma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu kaydeden Mariano sözlerini şöyle sürdürdü: Bakıldığı zaman sadece Galatasaray camiasının bir efsanesi değil, Galatasaray'la nereye gidersek gidelim, bütün halkın ona gösterdiği sevgi ve saygıyı gördük. Sadece Galatasaraylılar değil, başka takım taraftarlarının da ona duyduğu sevgi ve saygı, ne kadar büyük bir isim olduğunu gösteriyor. Sadece Galatasaray değil bir Türkiye efsanesi olarak değerlendirebiliriz kendisini...

    LiNNES iYi KALPLi
    Linnes'in, sağ bekte görev almasının kendisini olumlu anlamda etkilediğini ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Linnes kaliteli bir oyuncu. Kendi mevkiinizde kaliteli bir oyuncu olduğu zaman, bu sizin performansınızı da olumlu anlamda yükseltiyor. Diğer taraftan iyi bir futbolcu olmasının yanında çok da iyi birisi. Saha içinde ve saha dışında iyi kalpli bir insan" dedi.

    ÇOK ŞANSLIYIM
    Bordeaux'da Fransa Kupası'nı, Sevilla'da da Avrupa Ligi'ni kazanan Mariano, kariyerindeki ilk şampiyonluğu ise Galatasaray'da yaşarken 3 kupanında kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, "Gittiğim her ülkede kupa kazandım. Bu konuda çok avantajlı ve şanslı olduğumu düşünüyorum. Umarım bundan sonra da böyle devam eder" ifadesini kullandı.
    1. 25.5.2018 00:19
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