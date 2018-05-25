Mariano: Fatih Terim Türkiye'nin efsanesi
Aslan’ın yıldızı Mariano hocasına duyduğu hayranlığı dile getirdi. Kariyerindeki ilk şampiyonluğu sarı-kırmızılı takım ile yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, “Gücümüzün farkındaydık ve neler yapabileceğimizi gösterdik” diye konuştu. Başarıda Terim’in rolünün büyük olduğunu vurgulayan Mariano, “Fatih Hoca’yla birlikte takımın havası değişti. Kendisi sadece G.Saray’ın değil, Türkiye’nin de efsanesi” ifadesini kullandı
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Fatih Terim'in gelişinin takıma çok büyük etkisi olduğunu anlatan Mariano, "Fatih Hoca'nın gelmesiyle takımın havası değişti. Bu durum hepimizi olumlu yönde etkiledi. Antrenmanlardaki neşe, takımın havası, her şey bir anda değişti. Kendisine sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Hem hocamıza hem yardımcılarına teşekkür ediyorum. Hocamızın, yardımcılarının ve bizim çalışmalarımız bir araya şampiyonluk olarak bunun meyvelerini aldık diyebiliriz" açıklamasını yaptı.
HERKES SAYGI DUYUYOR
Fatih Terim ile çalışma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu kaydeden Mariano sözlerini şöyle sürdürdü: Bakıldığı zaman sadece Galatasaray camiasının bir efsanesi değil, Galatasaray'la nereye gidersek gidelim, bütün halkın ona gösterdiği sevgi ve saygıyı gördük. Sadece Galatasaraylılar değil, başka takım taraftarlarının da ona duyduğu sevgi ve saygı, ne kadar büyük bir isim olduğunu gösteriyor. Sadece Galatasaray değil bir Türkiye efsanesi olarak değerlendirebiliriz kendisini...
LiNNES iYi KALPLi
Linnes'in, sağ bekte görev almasının kendisini olumlu anlamda etkilediğini ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Linnes kaliteli bir oyuncu. Kendi mevkiinizde kaliteli bir oyuncu olduğu zaman, bu sizin performansınızı da olumlu anlamda yükseltiyor. Diğer taraftan iyi bir futbolcu olmasının yanında çok da iyi birisi. Saha içinde ve saha dışında iyi kalpli bir insan" dedi.
ÇOK ŞANSLIYIM
Bordeaux'da Fransa Kupası'nı, Sevilla'da da Avrupa Ligi'ni kazanan Mariano, kariyerindeki ilk şampiyonluğu ise Galatasaray'da yaşarken 3 kupanında kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, "Gittiğim her ülkede kupa kazandım. Bu konuda çok avantajlı ve şanslı olduğumu düşünüyorum. Umarım bundan sonra da böyle devam eder" ifadesini kullandı.
- 25.5.2018 00:19
-
Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
-
Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
-
Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Mariano: Fatih Terim Türkiye'nin efsanesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.