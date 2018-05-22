Fenerbahçe içten yıkıldı!
Deplasmanda Galatasaray’dan 9 puan fazla toplayan sarı-lacivertliler, bir zamanlar kalesi olan Ülker Stadı’nda 17 maçta 14 puan kaybı yaşayınca ligde ikincilikle yetindi
Süper Lig'de 2017-18 sezonunu ikinci bitiren Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada verdiği puanlarla kaybetti. Sarı-lacivertli ekip 34 haftada 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 72 puan toplarken, 75 puanlı Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer aldı. Kanarya dış sahada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 51 puanın 35'ini alırken, 16 puan kaybetti. Deplasmada ligin en başarılı takımı olan F.Bahçe, Cimbom'dan 9 puan fazla topladı. Kale düşünce hedef de şaştı AYKUT Kocaman'ın öğrencileri sahasında ise aynı başarıyı gösteremedi. Evindeki 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken, 2 karşılaşmada mağlup oldu. Ülker Stadı'nda toplaması muhtemel 51 puanın 37'sini hanesine yazdırabildi ve 14 puan kaybı yaşadı. Galatasaray ise evinde rakiplerine sadece 2 puan verdi. Bu tablo Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Kadıköy'de kaybettiğini net bir şekilde belgeledi.
KOCAMAN KENDİSİNİN GERİSİNDE KALDI
Fenerbahçe'nin başında 4. sezonunu geride bırakan Aykut Kocaman da kendi en kötü iç saha performansını sergiledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında iç sahada 14 galibiyet, 3 beraberlikle yenilmeden 45'er puan toplarken, 2012-13 sezonunu ise evinde 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 38 puanla bitirdi.
GÖZLER VERECEĞİ KARARDA!
Konyaspor maçının ardından takımda kalıp kalmayacağı konusunda 'Düşünüp, kararımı birkaç gün içinde açıklayacağım' diyen Aykut Kocaman'ın bugün yönetimle görüşmesi bekleniyor. Kocaman'ın 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen yeni seçilecek başkanın önünü açmak için usulen istifasını vereceği öğrenildi. Ancak tecrübeli hocanın göreve devam etme arzusu taşıdığı ve birkaç transferle seneye şampiyonluğun geleceğine inandığı belirtiliyor.
- 22.5.2018
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Toplam 11
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acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
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