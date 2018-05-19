Taraftardan Aykut Kocaman’a çiçek – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Taraftardan ’a çiçek

    Taraftardan Aykut Kocaman’a çiçek

    Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesinde ’a çiçek verdi.

    ile karşılaşan Fenerbahçe'de maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tarafından 'a çiçek verildi. Verilen çiçeğe teşekkür eden Kocaman daha sonra taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
    1. 19.5.2018 19:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftardan Aykut Kocaman’a çiçek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN