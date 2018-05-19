Taraftardan Aykut Kocaman’a çiçek
Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesinde Teknik Direktör Aykut Kocaman’a çiçek verdi.
- 19.5.2018 19:53
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Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipler bekliyor!
Toplam 1
Yorum
bjkli Vardar çıkmasında :-)
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"Savunmada hata yaptık"
Toplam 1
Yorum
karado kazanmak işten bile değildi çok kolay sayıları kaçırdık.gereksiz orta mesafe atişları da tuzu biberi oldu.teşekkürler güzel finaldi.
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Aykut Kocaman Liverpool'un teknik direktörü olacak
Toplam 17
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007FB en iyi savunma hucumdur felsefesi Fenerbahçe futbolunun temeli bu yüzden taraftar seni sevmiyo bu kadroyla ve türkiye liginde o futbol yemez
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