Biletler satışta – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    Sezonun son maçı olan sınavının biletleri bugün genel satışa sunulacak. Bilet fiyatları 32.50 TL ile 430 TL arasında değişiyor. Cumartesi günü 'nde oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
    1. 17.5.2018
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