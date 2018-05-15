Giuliano’ya Rusya şoku – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Giuliano’ya şoku

    Giuliano’ya Rusya şoku

    Brezilya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Teknik direktör Tite, düzenlediği basın toplantısı ile 23 kişilik kadroyu açıkladı.

    1. 15.5.2018
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