Aykut Kocaman'dan Karabükspor-Fenerbahçe maçında çift forvet sürprizi

Şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki genel averaj farkını kapatmak için Karabükspor maçında hücum ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü.

Süper Lig 33. haftasında deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen rakibine karşı hücum ağırlıklı bir kadro sahaya çıktı.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'la aradaki 7 averajlık farkı eritmek için sahaya çift Karabükspor karşısında gollü galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler, çift forvetle (Fernandao-Soldado) fark arayacak.

Kocaman, Dirar'ın sakatlığında Valbuena'yı yine tercih etmedi. Tecrübeli teknik adam kanatta Giuliano'yu görevlendirdi.





