Aykut Kocaman çift forvet,
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'dan - maçında çift forvet sürprizi

    Aykut Kocaman'dan Karabükspor-Fenerbahçe maçında çift forvet sürprizi

    Şampiyonluk şansını sürdüren , ile arasındaki genel averaj farkını kapatmak için maçında hücum ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü

    Şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki genel averaj farkını kapatmak için maçında hücum ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü.

    33. haftasında deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak olan 'de teknik direktör Aykut Kocaman, ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen rakibine karşı hücum ağırlıklı bir kadro sahaya çıktı.

    Şampiyonluk yarışında 'la aradaki 7 averajlık farkı eritmek için sahaya çift Karabükspor karşısında gollü galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler, çift forvetle (Fernandao-Soldado) fark arayacak.

    Kocaman, Dirar'ın sakatlığında Valbuena'yı yine tercih etmedi. Tecrübeli teknik adam kanatta Giuliano'yu görevlendirdi.


    1. 14.5.2018 19:30
    2. Güncelleme: 14.5.2018 21:12
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