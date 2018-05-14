Aykut Kocaman'dan Karabükspor-Fenerbahçe maçında çift forvet sürprizi
Şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki genel averaj farkını kapatmak için Karabükspor maçında hücum ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü
Şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki genel averaj farkını kapatmak için Karabükspor maçında hücum ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü.
Süper Lig 33. haftasında deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen rakibine karşı hücum ağırlıklı bir kadro sahaya çıktı.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'la aradaki 7 averajlık farkı eritmek için sahaya çift Karabükspor karşısında gollü galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler, çift forvetle (Fernandao-Soldado) fark arayacak.
Kocaman, Dirar'ın sakatlığında Valbuena'yı yine tercih etmedi. Tecrübeli teknik adam kanatta Giuliano'yu görevlendirdi.
- 14.5.2018 19:30
- Güncelleme: 14.5.2018 21:12
-
Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
-
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
-
Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
Aykut Kocaman'dan Karabükspor-Fenerbahçe maçında çift forvet sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.